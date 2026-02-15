Esplosivi a Lenzi, convalidato l’arresto: per Scimemi disposti i domiciliari

15/02/2026 22:57:00

Arresti domiciliari per Emanuele Scimemi, il quarantenne fermato nei giorni scorsi dai Carabinieri a Lenzi, frazione di Valderice, nell’ambito dell’operazione “Last Delivery”.

La decisione è arrivata dal gip Samuele Corso, che ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare in casa.

La “santabarbara” scoperta tra Lenzi e Trapani

Secondo quanto emerso, la perquisizione – disposta dalla Procura dell’Aquila – ha riguardato due abitazioni riconducibili all’indagato: una in contrada Lenzi di Valderice e un’altra in un alloggio popolare di viale Marche.

All’interno sarebbero stati rinvenuti 2.125 petardi di varie dimensioni e tipologie, per un totale di circa 210 chilogrammi, oltre a 55 chili di polveri esplosive, 20 chili di zolfo e materiale utile alla preparazione di artifici pirotecnici.

Materiale che, secondo gli inquirenti, non poteva essere detenuto e privo delle più elementari norme di sicurezza.

Il sospetto: materiale usato per attentati

Nei confronti di Scimemi il sospetto è di avere fornito materiale esplodente che, a sua insaputa, sarebbe stato utilizzato per due attentati ai danni di esercizi commerciali a Roma e Formia.

L’arresto è avvenuto nella flagranza di reato.

La difesa davanti al gip

Davanti al giudice, Scimemi si è difeso sostenendo di essere un semplice appassionato, “un amatore a cui piace sperimentare”.

Ha dichiarato che il materiale, acquistato anche su piattaforme online, non avrebbe rappresentato un pericolo per nessuno. “Se così fosse stato – avrebbe detto – non lo avrei tenuto in casa dove abitano mia moglie e i miei figli”.

Il giudice ha comunque disposto i domiciliari, in attesa degli ulteriori sviluppi dell’inchiesta.

L’indagine, partita dall’Abruzzo e sviluppata su scala nazionale, continua a scavare su un traffico che intreccia droga, armi ed esplosivi, con spedizioni affidate anche a corrieri inconsapevoli.



