  Il Covid rallenta in Sicilia. Ma i ricoveri restano alti, ospedali pieni di non vaccinati

07/09/2021 06:00:00

I dati dicono che il virus, anche in Sicilia come nel resto d’Italia, stia rallentando la sua corsa.

Sul fronte dei nuovi contagi c’è stata anzi una diminuzione, dopo più di due mesi di continua crescita di casi sull’Isola.

Ma i ricoveri continuano a crescere. Il timore è che lentamente l’isola possa avvicinarsi alla zona arancione. Al momento i dati continuano ad essere da zona gialla, ma continuano a persistere delle condizioni di criticità, soprattutto in alcuni territori. Diversi comuni sono in zona arancione, con tutte le restrizioni che ne conseguono. Gli ospedali sono pieni, e pieni di no-vax. Il 90%, cioè nove ricoverati su dieci, sono non vaccinati. E la situazione è talmente drammatica da mandare in tilt diversi ospedali, costretti a dover annullare i ricoveri di altri pazienti e a smobilitare altri reparti. Insomma, chi sta male paga le colpe dei tanti "no vax" che occupano gli ospedali.

Siccome i ricoveri continuano a salire si è deciso lo stop ai ricoveri in tre reparti dell'ospedale "Cervello" di Palermo.



Gli ultimi dati Siciliani

Sono 943 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 12.804 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale leggermente al 7,4% ieri era al 7,2% .

L'isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall'Emilia Romagna con 513 casi.

Gli attuali positivi sono 28.951 con un incremento di 489 casi.



I guariti sono 444 mentre si registrano altre 10 vittime che portano il totale dei decessi a 6.455.



La Regione Sicilia comunica che i deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti 4 il 4 settembre, 5 il 3 settembre, 1 il 2 settembre.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 975 i ricoverati, 10 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 120, lo stesso numero di ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 179, Catania 261 Messina 249, Siracusa 80, Ragusa 37, Trapani 53, Caltanissetta 46, Agrigento 1, Enna 37.

È stata prorogata fino a martedì 14 settembre la “zona arancione” a Comiso e Vittoria, in provincia di Ragusa. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Nei due Comuni continuerà a essere consentita l’attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, pur mantenendo il limite massimo di quattro persone al tavolo (tranne che per i conviventi). Per qualsiasi chiarimento si rinvia alle Faq dell’assessorato alla Salute, pubblicate nei giorni scorsi.



Rallenta il virus in Sicilia

«La settimana appena conclusa ha fatto registrare, dopo nove settimane di incrementi, i primi segnali di un rallentamento della diffusione del Covid-19 in Sicilia: sono diminuiti i nuovi positivi e i nuovi ingressi in terapia intensiva, e sono aumentati meno della settimana precedente i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva». Lo dice il responsabile dell'Ufficio statistica del Comune di Palermo, Girolamo D'Anneo che ha reso noti i dati.





Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 8600, il 7,6% in meno rispetto alla settimana precedente, quando ancora si era registrato un incremento del 2,5%. E' diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 7,3% al 6,6%. Il numero degli attuali positivi è pari a 28462, 1038 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 27497, 987 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 965, di cui 120 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 51 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 12 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 69 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 4,2% in meno rispetto ai 72 della settimana precedente). Il numero dei guariti (247552) è cresciuto di 7431 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all'87,6% (87,7% domenica scorsa). 6) Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 131 (contro le 95 della settimana precedente). A causa di alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana appena conclusa è però pari a 95.

Complessivamente le persone decedute sono 6445, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,3% (come la settimana scorsa).



Il Covid in provincia di Trapani

Aumentano ancora i contagiati in provincia di Trapani, sono 2824 gli attuali casi positivi e, purtroppo, tra sabato scorso e domenica si sono registrate altre quattro nuove vittime del Covid19 in provincia.

Tra le città in cui si sono registrati i maggiori incrementi di persone positive, Trapani con 34 nuovi casi rispetto a venerdì scorso, in totale sono ora 402 e Marsala con 33 nuovi casi, in totale sono 345, mentre la città con più positivi rimane Mazara del Vallo con 431 casi. 82 i ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva e 76 nei reparti ordinari.



Ecco i dati città per città, tra parentesi la variazione rispetto al bollettino di venerdì.

Alcamo 386 (+22); Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 23; Campobello di Mazara 136 (+1); Castellammare del Golfo 103 (+3); Castelvetrano 282 (+12); Custonaci 34; Erice 190 (+26), Favignana 22; Gibellina 19; Marsala 345 (+33); Mazara del Vallo 431 (+19); Paceco 44 (+10); Pantelleria 119 (+7); Partanna 16; Petrosino 26; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 85 ; San Vito Lo Capo 28; Santa Ninfa 43; Trapani 402 (+34); Valderice 71; Vita 10.

Totale casi attuali positivi: 2824 (+175 sempre rispetto a venerdì)

Deceduti in totale 372(+4 )

Guariti totali 15485 (+65)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 6 (-2)

Ricoverati nei reparti ordinari 76 (+3)

Tamponi molecolari 1664

Tamponi rapidi 602





Il virus in Italia

Sono 3.361 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.315.

Sono invece 52 le vittime in un giorno, tre in più di ieri. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.574.787, i morti 129.567. I dimessi e i guariti sono invece 4.309.200, con un incremento di 3.977 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.020, con un decremento di 682 casi nelle ultime 24 ore. Sono 134.393 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 259.756. Il tasso di positività è del 2,5%, rispetto al 2% di ieri. Sono 570 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.302: si tratta di 96 persone in più rispetto a ieri.