Covid, in Sicilia ospedali pieni di non vaccinati: "Costretti a non ricoverare altri pazienti"

06/09/2021 11:13:00

Gli ospedali in Sicilia si vanno riempiendo di pazienti Covid. Il 90%, cioè nove ricoverati su dieci, sono non vaccinati. E la situazione è talmente drammatica da mandare in tilt diversi ospedali, costretti a dover annullare i ricoveri di altri pazienti e a smobilitare altri reparti. Insomma, chi sta male paga le colpe dei tanti "no vax" che occupano gli ospedali.

Siccome i ricoveri continuano a salire si è deciso lo stop ai ricoveri in tre reparti dell'ospedale "Cervello" di Palermo.

Così hanno deciso i vertici dell'azienda ospedaliera per fare spazio ad aree e posti letto dedicati ell'emergenza pandemica. Palermo Today pubblica anche lo sfogo di un medico, che racconta: "L'ospedale è pieno di persone non immunizzate che sviluppano polmoniti".

Il blocco dei ricoveri servirà a riconvertire aree e posti letto destinati a pazienti contagiati dal Coronavirus.

Il provvedimento prevede la sospensione delle attività nelle unità di Medicina interna, Gastroenterologia e Malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la necessità di dimettere o trasferire i relativi pazienti in altri ospedali.

"Preso atto del perdurare dell'incremento della curva pandemica - si legge nella nota dell'ospedale - si invitano i responsabili a provvedere alle relative dimissioni o trasferimenti dei degenti ricoverati in altri nosocomi dell'area metropolitana".