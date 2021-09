L'importanza di una visita podologica perché il benessere inizia dai piedi. Dove prenotare

07/09/2021 08:51:00

Si dice che il benessere inizia dai piedi ed è proprio vero anche se spesso trascuriamo questa parte importantissima del nostro corpo ma una semplice visita dal podologo può davvero aiutarci. La Podologia è una professione sanitaria che si occupa appunto delle problematiche dei piedi, e presso il Poliambulatorio Morana Salus di Marsala il Dott. Antonino Lombardo, podologo e posturologo, rinomato per la sua preparazione e professionalità, è possibile prenotare una visita ed effettuare consulenze podologiche, diverse:

- Visita posturale con pedana barometrica

- Progettazione e realizzazione ortesi plantari su misura

- Rimozione ipercheratosi (callosità), e valutazione delle cause che le hanno generate

- Trattamento onicomicosi e verruche con laser ad alta potenza

- Educazione alla prevenzione del "piede diabetico" in pazienti con diabete

- Debridment iniziale e di mantenimento

- Medicazioni semplici e avanzate di lesioni di varia natura in pazienti con diabete

- Confezionamento di ortesi in silicone e/o in feltro, per scarico di lesioni ulcerative

I metodi usati prevedono trattamenti non invasivi, con strumenti professionali e sterili, oltre che a utilizzare apparecchiature sofisticate per la valutazione dell'appoggio plantare, utili per l'esame della postura e del passo.

Per informazioni e prenotazioni contattare il Poliambulatorio Morana Salus ai seguenti recapiti 0923 196 6135 - 320 115 2852 o visitare il sito www.moranasalus.it