Anna Grassellino tra le donne italiane più influenti nelle professioni “Stem”

07/09/2021 18:15:00

Anna Grassellino è tra le cinquanta donne italiane più influenti nelle professioni “Stem”.



La scienziata marsalese è stata inserita nella selezione italiana di Inspiring Fifty, nell’ambito dell’iniziativa europea lanciata in Olanda nel 2015 dalle imprenditrici digitali Janneke Niessen e Joelle Frijters per contribuire alla diversità di genere nel mondo della tecnologia.

Una selezione che raggruppa donne esperte nelle discipline scientifiche e digitali, il cui motto è «If she can see it, she can be it»: se può vederla, può anche diventare come lei. Proprio per contribuire al suscitare ispirazione per le giovani donne che scelgono discipline Stem, nelle quali i posti apicali sono ancora poco occupati dalle donne.

Anna Grassellino è il Direttore del National Quantum Information Science Superconducting Quantum Materials and Systems Center, uno scienziato senior del Fermilab e il capo della divisione Fermilab SQMS. “La sua ricerca si concentra sulla superconduttività a radiofrequenza, in particolare sulla comprensione e sul miglioramento delle prestazioni delle cavità SRF per consentire nuove applicazioni che vanno dagli acceleratori di particelle ai rivelatori alla scienza dell'informazione quantistica” si legge sul sito Inspiring Fifty.

Un altro riconoscimento per la scienziata marsalese che a fine 2020 è stata premiata come Donna dell'anno D, il settimanale di Repubblica.