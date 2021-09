WhatsApp, anche le chat si autodistruggeranno

08/09/2021 04:00:00

Su WhatsApp dopo i messaggi effimeri, che scomparivano dalle chat archiviate perché si autodistruggevano, sta arrivando una nuova opzione che riguarda intere chat di WhatsApp, sia quelle singole che di gruppo potranno diventare effimere ed autodistruggersi dopo un determinato periodo di tempo.

A rendere nota la notizia è il solito ben informato WABetainfo che ha diffuso la news e lo screenshot di quello che a breve gli utenti della piattaforma di messaging più usata al mondo scopriranno sulla loro app. E questo sarà valido sia per Android che iOS.

Potranno così scomparire in modo automatico tutti i messaggi inviati nella chat o nel gruppo dopo un certo intervallo di tempo che pare sia impostabile dall'utente. L'opzione è un altro passo in avanti da parte di WhatsApp nella protezione dall'invadenza che specialmente nelle chat di gruppo, spinge gli utenti a silenziare quelle conversazioni virtuali eccessivamente presenti nella quotidianità. Per gestire l'opzione, si dovrà accedere nella sezione Privacy relativa alle impostazioni delle chat. il cambiamento avverrà con uno dei prossimi aggiornamenti, ma sulla data non ci sono novità.