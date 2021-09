Covid in provincia, ci sono altre 4 vittime. Scende il numero dei positivi. I dati di oggi

08/09/2021 13:05:00

Covid in provincia

Ci sono quattro nuovi decessi causati dal Covid-19 in provincia di Trapani, in totale dall'inizio della pandemia sono 376 le vittime. Diminuisce il numero dei positivi, secondo il bollettino comunicato oggi dall'Asp, sono 2729 le persone attualmente contagiate dal virus, 136 in meno rispetto a quanto comunicato ieri.

I ricoverati in terapia intensiva sono sette, quelli in regime ordinario diminuiscono ancora di tre unità e sono in totale 70. Tra le città, Mazara è quella con più positivi con 429 contagi, seconda Trapani con 390 e poi Alcamo con 387.

Qui i dati delle città (tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino).

Alcamo 387 (+3); Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 24; Campobello di Mazara 123 (-29); Castellammare del Golfo 100; Castelvetrano 286 (+4); Custonaci 31; Erice 174 (-19), Favignana 21; Gibellina 17; Marsala 294 (-65); Mazara del Vallo 429 (+8); Paceco 46; Pantelleria 126; Partanna 16; Petrosino 30; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 76 ; San Vito Lo Capo 27; Santa Ninfa 45; Trapani 390 (-33); Valderice 70; Vita 9.

Totale casi attuali positivi: 2729 (-136)

Deceduti in totale 376(+4)

Guariti totali 15723 (+)180

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 7 (+0)

Ricoverati nei reparti ordinari 70 (-3)

Tamponi molecolari 546

Tamponi rapidi 182