  Covid. Il virus sembra rallentare in Sicilia. Ma ancora giovani morti

08/09/2021 06:00:00



Continua la discesa dei nuovi contagi da Covid19 in Sicilia. E nell’ultimo bollettino si registra anche una diminuzione dei ricoveri.

La Sicilia continua però ad avere dati da zona gialla, ma non ancora da zona arancione. Diversi ospedali hanno i reparti covid e le terapie intensive piene. La maggior parte delle persone ricoverate non sono vaccinate.

Ieri la tragica notizia della ragazza di 26 anni morta per Covid a Palermo. La giovane non era vaccinata e allo stesso tempo presentava gravi patologie che hanno fatto da leva.



Gli esperti convengono su un dato importante, cioè che il vaccino anti-Covid si rende ancora più necessario per soggetti con altre patologie. Al di là di tutto, dei se e dei ma, resta il grande dolore per una giovane vita spezzata.

Al Covid Hospital di Marsala ci sono 7 persone ricoverate in terapia intensiva, tutte non vaccinate. In questi giorni gira voce che un uomo di Trapani fosse morto nonostante la doppia dose di vaccino. Non è vero però, la notizia è stata smentita.



Nessuna persona vaccinata è ricoverata in rianimazione a Marsala.

E’ ancora positivo al Covid, sta bene, ed è in quarantena, il vescovo di Trapani Fragnelli.

Chi invece ha deciso di violare la quarantena obbligatoria e positiva al Covid è una donna francese che ha deciso di tornare in Francia, ed è stata denunciata.



I dati siciliani

Sono 875 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 24.465 tamponi processati. L'incidenza quasi si dimezza passando dal 7,4% di lunedì al 3,6% di ieri

L'isola resta sempre la prima regione per numeri di nuovi contagi giornalieri seguita dal Veneto con 583 casi. Gli attuali positivi sono 28.547 con un decremento di 404 casi. I guariti sono 1.250, mentre si registrano altre 29 vittime che portano il totale dei decessi a 6.484. La regione Sicilia comunica che i decessi comunicati ieri sono riferiti: tre al 7 settembre, cinque al 6 settembre, 12 al 5 settembre, cinque al 4 settembre e quattro al 3 settembre.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 966 i ricoverati, nove in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 116, quattro in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 292, Catania 232 Messina 20, Siracusa 68, Ragusa 36, Trapani 102, Caltanissetta 29, Agrigento 61, Enna 35.



La situazione in provincia di Trapani

E' Trapani, adesso, la città con più persone positive al Covid19 in provincia. Il capoluogo supera Mazara del Vallo. I dati del bollettino di oggi comunicato dall'Asp confermano il trend di Trapani ma anche delle città limitrofe, come Erice e Paceco: tutte insieme arrivano a quasi 700 positivi.



Il totale dei positivi in provincia è di 2.865, con un aumento di 41 unità. Non si registrano decessi, mentre in un giorno ci sono stati 67 guariti. In un giorno, quindi, ci sono stati 108 nuovi contagi. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di uno, quelli in regime ordinario diminuiscono di 3.

Vediamo i dati (tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino).

Alcamo 389 (+3); Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 24; Campobello di Mazara 152 (+16); Castellammare del Golfo 100 (-3); Castelvetrano 282 (+0); Custonaci 34; Erice 195 (+5), Favignana 21; Gibellina 17; Marsala 359 (+14); Mazara del Vallo 421 (-10); Paceco 46 (+2); Pantelleria 122 (+3); Partanna 16; Petrosino 26; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 76 (-9) ; San Vito Lo Capo 26; Santa Ninfa 45; Trapani 423 (+21); Valderice 73; Vita 9.



Totale casi attuali positivi: 2865 (+41)

Deceduti in totale 372(+0)

Guariti totali 15552 (+67)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 7 (+1)

Ricoverati nei reparti ordinari 73 (-3)

Tamponi molecolari 581

Tamponi rapidi 293





Il Covid in Italia

Sono 4.720 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.361.

Sono invece 71 le vittime in un giorno (ieri 52).

Sono 318.865 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 134.393. Il tasso di positività scende all'1,5%, rispetto al 2,5% di ieri.

Sono 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 7 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.307 si tratta di 5 persone in più rispetto a ieri.