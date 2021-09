Trapani, Piero Pelù delizia fans e appassionati del Luglio musicale

08/09/2021 16:18:00

L'ex voce dei Litfiba non ha tradito le aspettative dei suoi fans. Grande successo, ieri sera a Trapani, per il debutto, nel ruolo di voce recitante, di Piero Pelù. Sul palco, la rockstar; la direttrice d'orchestra Gianna Fratta e l'orchestra del Luglio musicale.

Una scommessa vinta per la programmazione del “Luglio” che ha portato al teatro "Giuseppe Di Stefano" una delle pagine più celebri del grande repertorio, Pierino e il lupo di Prokofiev, abbinato all’esecuzione della Serenata per archi di Čajkovskij, e una delle icone della storia del rock italiano.

«Ringrazio Piero Pelù e Gianna Fratta per avere accettato l’invito al Luglio Musicale: con questa produzione di Piero e il lupo hanno regalato al pubblico una serata indimenticabile – commenta il direttore artistico Matteo Beltrami – Questo concerto si inserisce nel percorso di rilancio del Luglio Musicale che punta sempre più sulla qualità e l’ampiezza della proposta artistica, istaurando un rapporto diretto con i cittadini e gli artisti trapanesi”.

L'approssimarsi della fine di questa 73esima stagione estiva può consentire alcune riflessioni fornendo alcuni dati oggettivi e inconfutabili: alla data odierna il Luglio Musicale è il teatro di tradizione italiano che nell'anno 2021, ha realizzato il maggior numero di spettacoli. Quattro grandi opere liriche (Maria de Buenos Aires, Don Giovanni, Madama Butterfly e Don Pasquale) due opere da camera (La Processione dei Misteri sulle note dello Stabat Mater e Traviata in 1H), due balletti, numerosi gala e concerti, eventi off ed un concorso lirico internazionale. Questa Stagione si è distinta, poi, per una presenza di artisti di fama internazionale al pari delle grandi Fondazioni Lirico Sinfoniche come mai si è avuta negli anni precedenti e una unanimità di consenso di critica.