Dall'Olanda: "Arrestato Matteo Messina Denaro"

10/09/2021 17:46:00

E' ancora mistero su Matteo Messina Denaro. Secondo alcune notizie, sarebbe stato arrestato in Olanda.

In pratica, in un locale, la polizia ha fatto un blitz su mandato di arresto europeo proveniente dall'Italia. Sono state fermate tre persone. Una di queste dice di essere di Liverpool, ma la sua identità sembra falsa.

La notizia rimbalza da alcune testate olandesi. Il blitz è avvenuto mercoledì sera. L'arrestato è tale Mark L., di Liverpool, che è difeso dall'avvocato Leon Van Kleef. Si tratta di un avvocato molto noto, che segue molti indagati di peso e che dieci anni fa è stato coinvolto anche in una indagine su un traffico internazionale di cocaina gestito da famiglie siciliane e calabresi (vicenda finita con il suo proscioglimento).

L'arresto è avvenuto al ristorante Het Pleidooi a L'Aja. I tre sono stati portati via con un blitz imponente e, raccontano i giornali "con gli occhi bendati".

Stando ad un portale di Amsterdam, il super latitante sarebbe ora nel carcere di massima sicurezza di Vught, dove ci sono altri criminali di peso. Secondo l’avvocato dell’uomo, però, non si tratterebbe del super latitante ma di tale Mark L. di Liverpool, in Olanda per vedere la Formula Uno. Infatti, lo scorso 5 Settembre si è tenuto il Gran Premio d'Olanda.

“Ha detto di essere venuto in Olanda dalla Spagna, dove vive, per vedere la Formula 1 a Zandvoort”, ha sostenuto Van Kleef. “Stava mangiando in un ristorante con suo figlio quando è stato arrestato e gettato in cella”.

Ricordiamo che di Matteo Messina Denaro non ci sono neanche le impronte digitali, quindi, la sua identificazione è abbastanza complessa.