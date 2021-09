Assembramenti e mascherine, in sette multati a Trapani 

10/09/2021 11:23:00

Continuano i controlli dei Carabinieri per verificare il rispetto delle norme previste dalla zona gialla in Sicilia. Ricordiamo che è obbligatoria la mascherina all'aperto, sono vietati gli assembramenti, e al tavolo al ristorante non si può essere più di quattro.

E così i militari a Trapani hanno multato, durante un giro di controlli, ben sette persone per "non aver indossato i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie" e "non aver rispettato il distanziamento sociale in un luogo pubblico".

Per chi non indossa la mascherina quando deve farlo la cifra inflitta è di 280 euro, raddoppiata in caso di recidiva. Nel caso di assembramento, analoga somma.