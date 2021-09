Covid in provincia di Trapani. Scende il numero dei positivi (2644). I dati di oggi

10/09/2021 15:01:00

Diminuisce di 76 unità il numero degli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono, secondo il report giornaliero comunicato dall'ASP di Trapani 2644. Sono 15990 i guariti totali e nelle ultime 24 ore non si registra nessun decesso. Scendono a 4 gli attuali ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. Mentre sono 67 quelli nei reparti ordinari, 4 in meno rispetto a ieri. E' sempre Mazara del Vallo, la città con più positivi, sono 415, seguita sempre da Trapani (385) e Alcamo (368).

Qui i dati delle città (tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino).

Alcamo 368 (-29); Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 26; Campobello di Mazara 75 (-36); Castellammare del Golfo 103; Castelvetrano 294 (+8); Custonaci 28; Erice 174 (-4), Favignana 25; Gibellina 15; Marsala 332 (+15); Mazara del Vallo 415 (+4); Paceco 46; Pantelleria 73 (-30); Partanna 20; Petrosino 30; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 75 ; San Vito Lo Capo 30; Santa Ninfa 45; Trapani 385 (-12); Valderice 68; Vita 9.

Totale casi attuali positivi: 2644 (-76)

Deceduti in totale 378(+0)

Guariti totali 15990 (+154)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 4 (-3)

Ricoverati nei reparti ordinari 67 (-4)

Tamponi molecolari 576

Tamponi rapidi 155