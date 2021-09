Covid. Sicilia in giallo, ma tanti non rispettano le regole. Trapani, vaccini nei quartieri

11/09/2021 06:00:00

Unica regione in zona gialla, la Sicilia continua a fare i conti con il virus e sta a guardare il resto del Paese in bianco. La buona notizia è che si allontana la zona arancione.

I nuovi contagi, anche ieri, sono rimasti sotto la soglia psicologica dei mille. Sono diminuiti anche i ricoveri. Due elementi, quindi, che fanno respirare dalla paura per la zona arancione, temuta soprattutto nei giorni scorsi quando il trend sembrava irrimediabilmente in crescita. La regione resta comunque prima per nuovi positivi in Italia.

Zona gialla da due settimane, ma ancora i siciliani “faticano” a rispettare le regole.

E’ obbligatoria la mascherina all'aperto, sono vietati gli assembramenti, e al tavolo al ristoranti, pub e bar non si può essere più di quattro.



In questi giorni ci sono stati diversi controlli, anche se è davvero difficile monitorare tutto e tutti. I carabinieri a Trapani hanno multato, durante un giro di controlli, ben sette persone per "non aver indossato i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie" e "non aver rispettato il distanziamento sociale in un luogo pubblico".

Per chi non indossa la mascherina quando deve farlo la cifra inflitta è di 280 euro, raddoppiata in caso di recidiva. Nel caso di assembramento, analoga somma.

Sul fronte vaccini sempre a Trapani nei prossimi giorni, lunedì e martedì, ci sarà una campagna vaccinale straordinaria che coinvolgerà i quartieri di Fontanelle e Cappuccinelli.

La provincia registra una diminuzione degli attuali positivi, ma soprattutto delle persone ricoverate.

I dati siciliani

Sono 973 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 20.810 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende di poco al 4,7 giovedì era al 4,8%.

L'isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dal Veneto con 618 casi. Gli attuali positivi sono 26.353 con un decremento di 836 casi. I guariti sono 1.791 mentre si registrano altre 18 vittime che portano il totale dei decessi a 6.543.



La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati ieri si riferiscono ai seguenti giorni: 3 l'8 settembre, 3 il 7 settembre, 1 il 6 settembre, 1 il 5 settembre, 1 il 4 settembre, 1 primo settembre, 1 il 31 luglio, 1 il 17 luglio.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 901 i ricoverati, 25 in meno mentre in terapia intensiva sono 108, 9 in meno rispetto a giovedì. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 338, Catania 174 Messina 129, Siracusa 79, Ragusa 80, Trapani 96, Caltanissetta 1, Agrigento 39, Enna 37.



La situazione in provincia di Trapani

Diminuisce di 76 unità il numero degli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono, secondo il report giornaliero comunicato dall'ASP di Trapani 2644. Sono 15990 i guariti totali e nelle ultime 24 ore non si registra nessun decesso. Scendono a 4 gli attuali ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. Mentre sono 67 quelli nei reparti ordinari, 4 in meno rispetto a ieri. E' sempre Mazara del Vallo, la città con più positivi, sono 415, seguita sempre da Trapani (385) e Alcamo (368).

Qui i dati delle città (tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino).

Alcamo 368 (-29); Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 26; Campobello di Mazara 75 (-36); Castellammare del Golfo 103; Castelvetrano 294 (+8); Custonaci 28; Erice 174 (-4), Favignana 25; Gibellina 15; Marsala 332 (+15); Mazara del Vallo 415 (+4); Paceco 46; Pantelleria 73 (-30); Partanna 20; Petrosino 30; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 75 ; San Vito Lo Capo 30; Santa Ninfa 45; Trapani 385 (-12); Valderice 68; Vita 9.

Totale casi attuali positivi: 2644 (-76)

Deceduti in totale 378(+0)

Guariti totali 15990 (+154)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 4 (-3)

Ricoverati nei reparti ordinari 67 (-4)

Tamponi molecolari 576

Tamponi rapidi 155

Il virus in Italia

Sono 5.621 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.522.

ono invece 62 le vittime in un giorno, ieri erano state 59.

Sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 37 (ieri erano 38). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164, in calo di 66 rispetto a ieri.

Sono 286.028 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 291.468. Il tasso di positività è al 2%, stabile rispetto a ieri.

Ci sono oltre 3,5 milioni di italiani che hanno più di 50 anni che non hanno fatto neanche la prima dose del vaccino anticovid. Lo indica il nuovo report settimanale del governo dal quale emerge che poco meno della metà, 1.764.538, sono nella fascia tra i 50 e i 59 anni, il 18,28% degli oltre 6,5 milioni totali. Tra gli over 80, gli italiani che non hanno alcuna protezione al covid sono invece 250.902 (il 5,51% del totale) mentre nella fascia 70-79 sono 545.426 (il 9,06%) e in quella 60-69 sono 980.879 (il 12,99%).

Nella fascia di età degli over 80, il 92,20% ha completato il ciclo vaccinale. Il dato emerge dal report settimanale svolto dalla struttura commissariale. In totale sono 4.198.8219 i soggetti che hanno assunto le due dosi in una popolazione composta da 4.554.107. Nel segmento di età 70-79 anni la percentuale degli immunizzati si attesta al 88,65% pari a 5.336.295 persone per una popolazione di 6.019.293.

"Gli Ecdc mostra un quadro in cui l'Italia si sta schiarendo con incidenza in calo e un continente dove però è presente la circolazione del virus. Siamo quindi in una situazione stabile ma leggermente decrescente. Il quadro epidemiologico italiano mostra infatti una decrescita e specie nelle fasce d'età più giovani". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.