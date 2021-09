Covid. Zona arancione lontana per la Sicilia. Vaccini, iniziative nel Trapanese

10/09/2021 06:00:00

Dopo giorni di discesa, una lieve risalita dei contagi non frena la speranza che l’isola possa aggiustare il tiro e cominciare un autunno più sereno delle previsioni.



I positivi si mantengono sotto i mille al giorno, e i ricoveri diminuiscono. La zona arancione, insomma, si allontana.

Una situazione di maggiore calma con la corsa del virus che sembra essere leggermente rallentata. E in questo contesto si può pensare ad organizzare, ad esempio, il ritorno a scuola con un po’ più di serenità. Una circolare a firma degli assessori all’Istruzione e formazione professionale, Roberto Lagalla, e alla Salute, Ruggero Razza, dispone una serie di novità, tra cui la somministrazione a campione di test salivari agli alunni delle scuole elementari e medie, per il monitoraggio del contagio epidemiologico. Rimangono invece confermate le disposizioni nazionali per il contenimento del virus: uso di mascherine, distanziamento, obbligo di esibizione della certificazione vaccinale Covid-19 per il personale scolastico. Queste alcune novità per il nuovo anno scolastico.



Intanto nei territori si tenta di far ripartire la campagna vaccinale. A Trapani vaccinazione straordinaria nei quartieri Cappuccinelli e Fontanelle. A San Vito lo Capo domenica giornata di vaccinazione straordinaria al teatro. A Marsala gli operatori turistici riuniti nella ProLoco 2.0 hanno escogitato un incentivo in più per portare le persone a vaccinarsi contro il Covid.



Il Covid in Sicilia

Sono 929 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 19.292 tamponi processati. L'incidenza sale al 4,8, mercoledì era al 4,5%.



L'isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dalla Lombardia con 663 casi. Gli attuali positivi sono 27.189 con un decremento di 827 casi. I guariti sono 1.744 mentre si registrano altre 12 vittime che portano il totale dei decessi a 6.525. La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati nell’ultimo bollettino si riferiscono ai seguenti giorni: 3 l'8 settembre, 3 il 7 settembre, 1 il 6 settembre, 1 il 5 settembre, 1 il 4 settembre, 1 il 1 settembre, 1 il 31 luglio, 1 il 17 luglio.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 926 i ricoverati, 13 in meno, mentre in terapia intensiva sono 117, uno in più.

Sul fronte del contagio nelle singole province ieri la situazione era questa: Palermo 123, Catania 292 Messina 118, Siracusa 158, Ragusa 70, Trapani 68, Caltanissetta 1, Agrigento 49, Enna 50.

I dati trapanesi

Resta pressoché stabile il numero delle persone malate di Covid19 in provincia di Trapani.

L'ultimo bollettino dell'Asp fa registrare 2720 attuali positivi, nove in meno. Ci sono stati molti guariti in un giorno, 113. Ma anche 2 nuovi decessi. Resta stabile la situazione in terapia intensiva: sono 7 i ricoverati, e come ripetiamo da giorni sono tutti non vaccinati, segno che il vaccino previene la forma grave della malattia e riduce al minimo il rischio di finire in rianimazione se si contrae il Covid. I ricoveri ordinari sono 71. La città con più positivi è Mazara del Vallo, seguita da Trapani e Alcamo.

Qui i dati delle città (tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino).

Alcamo 397 (+10); Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 26; Campobello di Mazara 111 (-12); Castellammare del Golfo 103 (+3); Castelvetrano 286 (+0); Custonaci 27; Erice 178 (+4), Favignana 21; Gibellina 17; Marsala 317 (+23); Mazara del Vallo 411 (+18); Paceco 45; Pantelleria 93 (-33); Partanna 16; Petrosino 31; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 78 ; San Vito Lo Capo 31; Santa Ninfa 45; Trapani 397 (+7); Valderice 73; Vita 9.

Totale casi attuali positivi: 2720 (-9)

Deceduti in totale 378(+2)

Guariti totali 15836 (+113)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 7 (+0)

Ricoverati nei reparti ordinari 71 (+1)

Tamponi molecolari 639

Tamponi rapidi 243

Vaccinazione straordinaria a Cappuccinelli e Fontanelle

L'Amministrazione Comunale della Città di Trapani, dopo il positivo esperimento di qualche giorno fa presso il Rione Sant'Alberto, intende replicare anche in altre zone della città la campagna di vaccinazione straordinaria in collaborazione con l'Asp. In particolar modo, vista l'elevata concentrazione di concittadini positivi al Covid-19 al Rione Cappuccinelli ed al quartiere Fontanelle, il Sindaco Tranchida ha richiesto ufficialmente all'Asp di Trapani di ripetere la positiva esperienza del centro “Nino Via” nelle aree di cui sopra. “Il vaccino è l'unico strumento fondamentale ed imprescindibile per tornare a vivere - dichiara il Sindaco Tranchida -. Dopo l'ottimo riscontro della prima giornata, riteniamo corretto coinvolgere anche parrocchie, scuole, associazioni e comitati di quartiere nell'organizzazione delle nuove date al fine di far confluire il più ampio numero di persone possibili”.



Il virus in Italia

Sono 5.522 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.923. Sono invece 59 le vittime in un giorno, ieri erano state 69. Sono 558 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, sei in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38, stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.230; si tratta di 5 persone in meno rispetto a ieri. Sono 291.468 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 301.980. Il tasso di positività è all'1,9%, stabile rispetto al 2% di ieri. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.590.941, i morti 129.766. I dimessi e i guariti sono invece 4.331.257, con un incremento di 7.122 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 129.918, con un calo di 1.663 casi nelle ultime 24 ore.