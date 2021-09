Sicilia 2022. Musumeci bidonato da Lega e FdI, ma tranquillo. E sfuma il "grande centro"

Sicilia 2022 . Musumeci in bilico. Lega e FdI lo mollano: pronto Stancanelli

Non se la passa bene Nello Musumeci in questo momento, in una Sicilia tormentata dal Covid, da una emergenza che stritola gli ospedali siciliani e una economia che non riparte, c’è anche una campagna elettorale da affrontare il...