Marsala, si insediano i nuovi parroci a Ciancio e Santo Padre delle Perriere

10/09/2021 14:00:00

A Marsala nelle due parrocchie di Ciancio Maria SS.Madre della Chiesa e San Francesco di Paola delle Perriere si insediano i due nuovi parroci, rispettivamente don Giuseppe Inglese e don Vincenzo Greco.

Domani, sabato 11, alle 19 si terrà la celebrazione eucaristica a Ciancio, domenica 12, sempre alle 19, si terrà invece la celebrazione eucaristica a Santo Padre delle Perriere. Sia a Ciancio che a Santo Padre delle Perriere la cerimonia sarà presieduta dal vescovo di Mazara Domenico Mogavero.

A Marsala c'è il via libera per il completamento dei lavori di recupero all'ex Chiesa di San Michele. Dopo la messa in sicurezza e il recupero dei portali dell’ex Chiesa di San Michele in Marsala, presto potranno prendere il via i lavori che riqualificheranno tutta l’area di San Michele. L’antica Chiesa di San Michele, realizzata nel 15esimo secolo, verrà dunque restituita al patrimonio storico-culturale della città.