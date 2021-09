Un'altra donna di Pantelleria è morta di Covid. Era ricoverata a Marsala

11/09/2021 10:05:00

Un'altra donna di Pantelleria è morta di Covid all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, aveva 67 anni. Da un mese si trovava ricoverata. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, ed è stata ricoverata in terapia intensiva e purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La signora è la seconda vittima della settimana pantesca a causa del Covid. Nei giorni scorsi è morto un uomo di 80 anni, un noto sub, molto conosciuto in tutta l'isola per le sua attività di pesca subacquea.

A Pantelleria nel corso della prima ondata del Covid era morta un’altra donna di 64 anni, un’altra invece a Piacenza dove ha contratto il Covid in ospedale. Ma sull'isola ci sono stati altri decessi di persone in età avanzata e con patologie che sono morte dopo aver contratto anche loro il Covid-19. Attualmente le persone di Pantelleria ricoverate a Marsala a causa del Covid sono altri sette di cui uno in terapia intensiva, in gravi condizioni.