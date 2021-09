Marsala festeggia Maria Addolorata. A Trapani "Percorsi femminili del sacro"

11/09/2021 12:00:00

Mercoledì prossimo, 15 settembre, ricorre la Festa liturgica di Maria Santissima Addolorata.

Per tale importante avvenimento nel Santuario mariano sito in pieno centro storico marsalese si terranno delle celebrazioni religiose che culmineranno, con la Solenne Concelebrazione Eucaristica che si terrà alle ore 18,30 in Chiesa Madre e che sarà presieduta da S.E. il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Domenico Mogavero.



“Seppur in tempo di Covid, desideriamo rendere onore e adeguatamente venerare la Vergine Santissima Addolorata tanto cara ai marsalesi – precisa Padre Mariano Narciso, rettore del Santuario. Per questo “scenderemo” il Simulacro e terremo un triduo che sarà predicato da don Antonino Favata che ringraziamo per la sua gentile disponibilità. Da parte nostra invitiamo sia i confratelli e le consorelle che i fedeli a prendere parte alle celebrazioni liturgiche nel pieno rispetto delle norme anticovid a tutela della propria persona e degli altri. Un sentito ringraziamento desidero rivolgerlo anche al nostro Vescovo che presiederà la Solenne Concelebrazione Eucaristica conclusiva e all’Arciprete, Don Marco Renda, che mi ha fattivamente collaborato nella preparazione di questa Festa liturgica”.



Il Triduo in preparazione della Festività di Marsala Santissima Addolorata avrà inizio domenica prossima, 12 settembre. Questo il programma che sarà lo stesso anche per i due giorni a seguire (lunedì 13 e martedì 14 settembre).

Alle ore 9,30 la Recita del Santo Rosario, alle ore 10,00 la Santa Messa, alle ore 18,00 ancora il Rosario e alle 18,30 la Celebrazione Eucaristica con riflessione a cura del reverendissimo Don Antonino Favata, Cappellano dell’Ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo.



Mercoledì 15 settembre 2021, solennità di Maria Santissima Addolorata il programma prevede alle ore 8,00 lo scampanio a Festa, alle ore 8,30 la Santa Messa, alle ore 9,30 la recita del Santo Rosario e alle ore 10,00 la Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Marco Renda, Arciprete di Marsala.



Nel pomeriggio alle ore 18,30, in chiesa Madre la Santa Messa solenne presieduta da S.E. mons. Domenico Mogavero, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo.



Nel Santuario, che rimarrà aperto anche nelle ore serali per la visita dei fedeli, ci si potrà accostare costantemente al sacramento della riconciliazione.

A Trapani "Percorsi femminili del sacro"

Il MAB Trapani, Museo San Rocco, Biblioteca e Archivio diocesani, ha dato vita ad un progetto integrato intitolato “Percorsi femminili del sacro” finalizzato a restituire alla comunità cristiana il senso della propria storia comune.



Trapani, lembo di terra proteso tra due mari e attraversato dalla storia, ha sviluppato il suo tessuto urbano in stratificazioni successive. Ci immergeremo, in occasione di questo percorso, nell’intrico di vie della città portuale di un tempo, attraversando luoghi che in gran parte oggi non esistono più e che solo la memoria delle carte ci tramanda. Sarà l’occasione per riscoprire la storia di chiese e monasteri dedicati a grandi figure femminili della cristianità, il cui culto era molto sentito in città: Santa Barbara, Santa Margherita, Santa Lucia, Santa Elisabetta, Santa Chiara, Santa Maria Maddalena.

La loro santità ha attraversato i secoli e ancora oggi può essere fonte di ispirazione: è nata dall’amore e si è fatta notizia della Resurrezione. Donne icone che hanno avuto e, per molti aspetti, hanno ancora, un ruolo importante nell’immaginario popolare. Il progetto si articola in una mostra documentaria allestita presso l’Archivio storico diocesano e in un percorso virtuale fruibile tramite PC o smartphone da un link alla piattaforma Artsteps.

L’ambiente virtuale, suddiviso in varie sezioni, ciascuna dedicata ad una delle Sante, consente di spaziare dalla storia delle singole chiese e monasteri, ai documenti ad essi relativi, e all’iconografia i cui attributi sono descritti in modo dettagliato in appositi pannelli, alle opere d’arte ad essa ispirate, alcune delle quali appartenute ai monasteri soppressi e oggi non più esistenti.

E’ stato realizzato anche un breve ma interessante percorso dedicato a Santa Barbara, una martire di carta, relativo all’iconografia libraria della Santa nelle miniature, incisioni e acqueforti degli antichi testi manoscritti e a stampa che ne raccontano la vita e la passione. La tecnologia impiegata consente di spostarsi liberamente all’interno del percorso espositivo e interagire con i documenti e le opere esposte attivandone le didascalie e/o le audio descrizioni con un semplice clic.

Presso il Museo San Rocco sarà possibile inoltre visionare un documentario sulla storia del culto plurisecolare tributato a Santa Lucia nella nostra città.

Il link di accesso al percorso virtuale sarà visibile sulle pagina fb dell’Archivio Diocesano e di Axis MAB e sul sito https://www.axismabtrapani.it/eventi/.

Il lavoro realizzato confluirà in un percorso su BeWEB, portale dei beni culturali della Chiesa Cattolica.

La mostra documentaria resterà aperta dal 15 settembre al 29 ottobre nei seguenti giorni e orari

martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 12.30

L’ingresso agli spazi espositivi sarà regolato dalle vigenti disposizioni anti-Covid.