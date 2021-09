Pantelleria conta i danni dopo la tragedia. La solidarietà e il cordoglio per l'Isola

12/09/2021 06:00:00

A Pantelleria dopo il passaggio della spaventosa tromba d'aria è il momento del dolore per la morte delle due vittime e della preoccupazione per i feriti gravi che sono ricoverati in ospedale.

Ieri per tutta la giornata vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno lavorato per rimuovere dalla strada alberi, cavi elettrici e pali della luce divelti dal forte vento che si è abbattuto sulla zona di Campobello.

Ed è continuata senza sosta anche l’attività dei Carabinieri che ieri insieme ai Vigili del Fuoco in possesso di un drone termico e della Protezione Civile, avendo avuto la certezza che non vi fosse nessun disperso, è iniziata l’ispezione per cercare di quantificare i danni. E ieri il Comune ha proclamato una giornata di lutto cittadino. In occasione dei funerali delle due vittime, l'Amministrazione ha invitato i titolari degli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche. Frattanto, è stato annullato il concerto di Fabio Concato.

Musumeci a Pantelleria, "chiederemo lo stato di calamità"

Ieri presidente della Regione Nello Musumeci si è recato a Pantelleria dove ha reso omaggio alle due vittime della tromba d’aria che ha colpito l'isola e per una breve visita in ospedale ai feriti. Il governatore, accompagnato dal vicepresidente Gaetano Armao, dall’assessore alla Salute Ruggero Razza e dal capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, ha voluto rendersi conto di persona di quanto accaduto nella parte dell’isola, per fortuna circoscritta, in cui la furia della tromba d’aria in pochi minuti non ha lasciato scampo a Giovanni Errera, vigile del fuoco, e a Francesco Valenza. Musumeci ha incontrato i familiari delle due vittime, ai quali ha manifestato il cordoglio dell’intero governo regionale. Poi il governatore, assieme agli altri componenti della giunta, ha fatto visita ai feriti che sono ricoverati nell’ospedale di Pantelleria e ai è intrattenuto con i sanitari. Prima di ripartire, il presidente della Regione ha annunciato che, una volta acquisita la quantificazione dei danni alle strutture pubbliche e private, la giunta delibererà lo stato di emergenza e inoltrerà richiesta al governo nazionale perché sia riconosciuto lo stato di calamità.





Tante le attestazioni di solidarietà per l'isola. Il ministro Luigi Di Maio ha sentito telefonicamente il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo per esprimere vicinanza alla comunità colpita dall'ondata di maltempo. Al primo cittadino Di Maio ha anche assicurato che priorità del governo è aiutare Pantelleria, per questo motivo ha ribadito il titolare della Farnesina verranno messe in campo tutte le misure necessarie.

"Sono sgomento per la tragedia che si è abbattuta sull’isola di Pantelleria ed esprimo il mio cordoglio e quello dell’intera Assemblea regionale siciliana a tutta la cittadinanza. Siamo vicini ai familiari delle vittime e dei feriti che hanno avuto la sventura di trovarsi al centro di questa calamità" ha detto il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Vicinanza e cordoglio anche dal segretario del Pd Sicilia Anhony Barbagallo e dal presidente della direzione regionale dem Antonio Ferrante che hanno definito "drammatiche" le notizie che arrivavano dall'isola. "Il M5S all'Ars è vicino alle famiglie dei morti e ai feriti - ha detto il capogruppo del Movimento all'Ars Giovanni Di Caro - Grande vicinanza e solidarietà anche a tutta la comunità isolana e al sindaco Vincenzo Campo".

"Ancora una tragedia, ancora vittime del clima sempre più estremo, anche e soprattutto nel Mediterraneo - ha sottolineato la deputata regionale dei Verdi Valentina Palmeri - Mentre esprimo, anche a nome dei Verdi, il mio cordoglio e la vicinanza alle famiglie e alla comunità di Pantelleria, non posso non rivolgere un appello alla politica a tutti i livelli perché si rifletta sulle nostre responsabilità, su quanto abbiamo fatto e quanto possiamo e dobbiamo fare perché si inverta la rotta, affinché non si sottovaluti più la gravità della questione ambientale e non si ripetano più queste tragedie".

Anche il sindaco di Lampedusa Totò Martello si è stretto intorno alla comunità di Pantelleria: "Le notizie e le immagini che arrivano da Pantelleria sono impressionanti. Alle famiglie delle vittime va il più profondo cordoglio da parte mia e della comunità di Lampedusa e Linosa. Al sindaco Vincenzo Campo ed alla popolazione dell’isola colpita da questa drammatica calamità naturale, ed in particolare alle persone che sono rimaste ferite, va la nostra vicinanza e solidarietà".

Il vescovo Domenico Mogavero: «Solidarietà e vicinanza: sono questi i sentimenti che in questo momento mi sento di esprimere a tutta la comunità di Pantelleria colpita da questa tragedia». Il Vescovo ha saputo della notizia mentre si trovava in ritiro spirituale col clero a Poggio San Francesco, vicino Monreale. Pantelleria fa parte della Diocesi di Mazara del Vallo e all’isola monsignor Mogavero è particolarmente legato. «Eventi naturali come questi sono imprevedibili – ha detto il Vescovo – e stavolta hanno colpito in maniera tragica una parte dell’isola. Alle famiglie di Giovanni Errera e Francesco Valenza esprimo il mio più profondo cordoglio, vicinanza e affetto ai feriti di questa tragedia che ha segnato la comunità tutta di Pantelleria».

Legambiente Pantelleria: "Tromba d’aria a Pantelleria. Il Parco nazionale di Pantelleria, UILDM sezione Mazara del Vallo, Circolo Legambiente Lojacono, Consorzio Solidalia SOC. COOP. SOC. ONLUS e Resilea associazione di promozione sociale, partner del progetto Pant Aid, in corso nell’isola, sono vicini alle famiglie e alla comunità pantesca. Eventi così violenti ed estremi devono fare riflettere sull’importanza della lotta al cambiamento climatico e dare ad essa una spinta decisa per evitare che possano ripetersi queste tragedie".

Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana: “Le notizie che arrivano da Pantelleria per le conseguenze di una tromba d’aria mi lasciano sgomenta. L’Isola piange due morti a causa delle raffiche che hanno spazzato via dammusi, case, alberi e automobili. E sono decine i feriti ai quali si stanno dando cure e sostegno. Sono in contatto col sindaco Vincenzo Campo al quale ho espresso la mia solidarietà e l’impegno in parlamento affinché vengano previsti interventi immediati sia sul piano del dissesto idrogeologico provocato dall’evento che sul piano economico per le conseguenze patite dalle attività economiche. Sono certa che il governo Musumeci dichiarerà lo stato di calamità per affrontare l’emergenza. Ai cittadini panteschi ed ai turisti che ancora in questi giorni affollano l’Isola voglio far sentire la mia vicinanza”.