Pantelleria: muore di Covid a Marsala il carrozziere Andrea Lo Pinto

12/09/2021 10:57:00

Ancora una vittima del Covid a Pantelleria. È morto ieri sera, a 51 anni, Andrea Lo Pinto, era ricoverato al "Paolo Borsellino" di Marsala.

Lo conoscevano tutti sull'isola, era un bravissimo carrozziere, lavorava alla Master Car, sulla via perimetrale dell'isola. Dopo il ricovero in terapia intensiva, i medici hanno provato in tutti i modi di salvarlo, ma non ce l'ha fatta. Lo Pinto non si era vaccinato. Lascia la moglie Giusi, e due figli.

Lo pinto era un uomo solare, sorridente e sempre disponibile con tutti e sono in tanti questa mattina sui social network a ricordare l'amico di tutti, anche il sindaco Vincenzo Campo: “Una cosa non dimenticherò mai e credo mi accompagnerà per tutta la vita. Le grosse risate alla visita militare dove riuscivi a far divertire, col tuo sano umorismo, pure i muri. Tanto dolore e dispiacere".

La morte di Andrea Lo Pinto arriva a poche ore da un altro decesso di una donna di Pantelleria, morta di Covid, sempre al Covid Hospital di Marsala.