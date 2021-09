A Trapani il progetto "Pelosi in spiaggia"

13/09/2021 22:05:00

L’associazione animalista L’Arca di Johnny e Osvaldo odv e la delegazione OIPA di Trapani hanno realizzato il progetto “Pelosi in spiaggia”.



Numerosi sono stati gli Angeli Blu dell’OIPA e i volontari dell’Arca, che hanno portato in spiaggia i pelosi ricoverati presso l’Ambulatorio Veterinario comunale di Trapani sito in via Tunisi e diversi cani stallati dagli stessi ragazzi, al fine di far dimenticare loro, anche solo per pochi momenti, la solita monotonia delle 4 mura dei box.

"Vederli correre felici e spensierati ci riempie di gioia, ma allo stesso tempo pensare che dovranno tornare nei box ci fa molto male. Siamo veramente orgogliosi dei nostri volontari, sempre attivi sul territorio e pronti ad aiutare i nostri piccoli angeli in difficoltà" dichiarano Baldo Ferlito e Annalisa Sugamiele.



"Per loro cerchiamo delle fantastiche famiglie pronti ad accoglierli e fargli dimenticare tutto quello che hanno passato.

Chiunque fosse interessato a qualche nostro piccolo angelo, può mettersi in contatto con noi tramite la pagina FB OIPA Trapani o contattare il 3279547482 (Baldo Ferlito) e la pagina FB L’Arca di Johnny e Osvaldo.ODV o contattare il 3661048109 (Annalisa Sugamiele)".