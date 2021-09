Trapani, al via la campagna vaccinale "Battiamolo insieme"

13/09/2021 15:50:00

Quattro giovani talenti trapanesi hanno prestato i loro volti agli spot per incentivare la vaccinazione contro il Covid-19.

Sono Aurora Buscaino, campionessa di padel; Joseph Lantillo Mister Italia e i fratelli Ala e Osama Zoghlami, reduci dalle Olimpiadi di Tokyo. “Battiamolo insieme” è il titolo della campagna vaccinale promossa dal Comune di Trapani. Ciò che accomuna i quattro ragazzi scelti per gli spot è non soltanto la loto giovane età, ma anche la voglia di mettersi in gioco, il senso civico e il rispetto verso il prossimo.

I video ruotano attorno al dualismo vittoria-vaccino. La campionessa di padel si fa portavoce di un messaggio di forza e determinazione e la sua racchetta diventa, simbolicamente, l'arma per sconfiggere il virus. Il più bello d'Italia, invece, viene snaturato della sua bellezza esteriore per fare spazio alla bellezza morale. I fratelli Zoghlami, invece, sono il simbolo della vittoria, della forze e dell'unione, di come ogni singolo individuo può fare la differenza per il bene della collettività.

La campagna vaccinale, inoltre, prevede anche delle giornate di vaccinazione straordinaria, tramite l'allestimento di cliniche mobili vaccinali nei quartieri con maggiore incidenza di soggetti positivi al Covid. In particolare rione Cappuccinelli e il quartiere Sant'Alberto. Non ci sarà obbligo della prenotazione, basterà presentarsi con tessera sanitaria e un documento d'identità. La compilazione del modulo sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione e il periodo di osservazione al termine dell'inoculazione.