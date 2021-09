A Mazara un corso base sulla stampa 3D

13/09/2021 00:00:00

Tra la fine del mese di settembre e la prima settimana di ottobre presso l’Associazione Percorsi” di Mazara del Vallo, si terrà un corso base di stampa 3D, tenuto da Girolamo Barracco.

La stampa 3D sta rivoluzionando l’industria manifatturiera cercando di superare la rigidità degli attuali sistemi di produzione. I settori di applicazione della stampa 3D aumentano di giorno in giorno interessando sempre più numerosi settori lavorativi. Anche le scuole in tutto il mondo utilizzano le soluzioni della tecnologia 3D per la realizzazione di oggetti progettati per la ricerca.

Avviare la produzione di stampa di oggetti in 3D non richiede un grande capitale iniziale. Rispetto a qualche anno addietro, oggi esistono in commercio stampanti con un prezzo molto contenuto. Per iniziare a fare esperienza esistono delle stampanti che costano intorno ai 100 euro e con discrete qualità discrete. Avviare una attività anche in forma hobbistica è diventato alla portata di tutte le tasche. Il vantaggio non deriva soltanto dal fatto che ognuno di noi possa avere la possibilità di stampare oggetti utili e di supporto a qualsiasi attività stia svolgendo, ma anche dal fatto di poterne inventare di nuovi. È un mondo dove la creatività artistica non presenta limiti!

Per iscrivervi al corso o per ricevere informazioni potete contattarci sulla nostra pagina Facebook "Associazione Percorsi Mazara del Vallo" o al numero di telefono: 347 3453712.