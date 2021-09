Record di iscrizioni alla Monte Erice

14/09/2021 15:05:00

Record di iscrizioni alle Monte Erice. I piloti che parteciperanno alla 63esima edizione della cronoscalata, penultima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna, valevole anche per il Tivm Sud e per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, in calendario dal 17 al 19 settembre sono ben 333. Sono 232 le auto moderne e 91 quelle storiche.

“ Un’adesione che, in considerazione del numero massimo fissato (250), ci ha portato a chiedere ad Acisport una deroga. È un risultato – dice Giovanni Pellegrino, presidente dell’ Aci Trapani, organizzatore della gara - che dimostra come la prova ericina sia fortemente attrattiva a Iivello nazionale, sia per la qualità tecnica del percorso che per il contesto ambientale in cui la manifestazione si svolge. I tanti sacrifici vengono ripagati dalle soddisfazioni di quanti hanno deciso di essere presenti a Erice. Noi dell’Automobile Club Trapani abbiamo investito anno dopo anno in questa grande manifestazione sportiva perché significa creare un indotto importante, per le attività ricettive e commerciali, ed è questo che ci spinge a continuare in questa direzione. Negli ultimi anni – continua Pellegrino- abbiamo lavorato insieme alle Amministrazioni, dimostratesi sensibili, vicini, collaboranti perché l’intendimento è comune. Da più anni il“manifesto”della manifestazione, è diventato un“brand”.

Intanto, il percorso è stato allestito grazie ai ragazzi della ACI Trapani coordinati da Giovanni Magaddino e da Gioacchino Piazza mentre sotto l’aspetto tecnico ci si è affidati alla esperienza pluridecennale di Giuseppe Di Gregorio ed alla competenza di Rocco Castro.