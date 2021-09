Il "Caggiulino Sicanium" e il couscous

15/09/2021 09:00:00

Continua il viaggio di "Caggiulino Sicanium" alla scoperta delle peculiarità e delle tradizioni della nostra bella Sicilia. Caggiulino, un simpatico cagnolino grigio e bianco, questa volta, ci porta alla scoperta del tipico e tradizionale Cous Cous di Pesce alla Trapanese, piatto tipico dell'omonima provincia e che si presta come vessillo di una sicilianità tutta da scoprire e da gustare.

L'amabile cagnolino siciliano spiega la laboriosa complessità della preparazione del couscous di pesce mostrandoci la grande maestria degli artisti del buon cibo nella preparazione di una pietanza unica e irripetibile nel suo genere. L'idea della presentazione del cartoon proprio in questo periodo nasce dalla concomitanza della realizzazione del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, manifestazione in cui la ricetta, originariamente magrebina, fa da padrona. Il video è realizzato con modalità ASMR così da mettere in risalto suoni e percezioni uditive che accompagnano la mano dell'uomo nella realizzazione di questa spettacolare ricetta.

Il progetto dei cartoons animati di "Caggiulino Sicanium" è nato dopo il lancio, da parte della PMI innovativa informatica, di “Sicanium, ta cuntu jucannu”, il gioco da tavolo della Sicilia e i Cartoons di Caggiulino in giro per i luoghi della Sicilia, con lo scopo di un rilancio territoriale, turistico e culturale dell’intera isola. Il cartoon è sviluppato da Emanuele Andrisani con i disegni di Gioele Gargano, la voce di Demetrio Cavara e supervisionato da Giuseppe Oddo.