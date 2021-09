Lavori abusivi in un sito protetto di Erice, a "giudizio" un imprenditore

15/09/2021 09:10:00

Decreto di citazione a giudizio per l'imprenditore Riccardo Agliano che, difeso dall'avvocato Nino Sugamele, il prossimo 15 dicembre dovrà comparire innanzi al tribunale di Trapani.

L'imprenditore, amministratore unico e rappresentante legale della società “Barbarossa Service Srl” è accusato di aver realizzato lavori di spianamento e livellamento, non riconducibili ad attività agricola, in un appezzamento di terreno, preso in affitto, di via lungomare Dante Alighieri, ad Erice Casa Santa, sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale, senza essere in possesso di alcuna autorizzazione per costruire.

I fatti risalgono al 21 dicembre del 2018. I lavori eseguiti, sempre secondo la tesi accusatoria, avrebbero distrutto, ovvero deteriorato l'habitat di un sito protetto.