Green Pass, i controlli all'aeroporto di Birgi 

16/09/2021 11:17:00

Anche all'aeroporto di Trapani Birgi, il "Vincenzo Florio", sono attivi da giorni i controlli per il green pass, necessario per potersi imbarcare. "Sono controlli molto rigorosi - commenta Salvatore Ombra, presidente di Airgest - che vengono effettuati più volte, per garantire ai tanti passeggeri che hanno ripreso a viaggiare da e per Trapani la massima sicurezza".

Non si registrano casi particolari, se non qualcuno che ha tentato di imbarcarsi con green pass scaduti o irregolari, ma che è stato segnalato.

Una situazione tutto sommato tranquilla, rispetto a quello che si registra in altri aeroporti. Ieri a Trieste un'impiegata è stata addirittura picchiata per aver chiesto, durante i controlli, il green pass ad una coppia di turisti inglesi.

Ricordiamo che dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 l’accesso agli aeromobili è consentito solo ai passeggeri dotati di GREEN PASS (“certificazione verde Covid 19”). Il Green Pass, per il suo uso sul territorio nazionale, deve attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Certificato verde non è richiesto per i minori di 12 anni. Secondo le norme stabilite dal Ministero della Salute, la verifica delle certificazioni verdi spetta alle compagnie aeree e alle società di handling che controllano la documentazione al momento del Check-in o ai Gate, prima dell’imbarco. Il personale aeroportuale è di supporto a questa attività, invitando i passeggeri ad esibire il Certificato verde Covid 19 già al momento del controllo della carta di imbarco e della verifica della temperatura, prima dell’ingresso in aerostazione. Chi non è munito di certificazione verde non potrà accedere allo scalo.