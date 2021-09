Glocal Sud a Marsala: partnership con "Domani", crediti per i giornalisti e nuovi eventi

17/09/2021 06:00:00

Glocal Sud: il quotidiano “Domani” è partner, crediti per la formazione e un calendario che si arricchisce di nuovi eventi con giornalisti iscritti da tutta Italia

Prosegue a pieno regime la macchina organizzativa di Glocal Sud, il Festival del Giornalismo Digitale, organizzato da Anso, Tp24 e Google News Initiative che da venerdì 1 a domenica 3 ottobre prossimi a Marsala, proporrà incontri, seminari e dibattiti, con i massimi esperti del settore della comunicazione, del mondo economico, giuridico.

Glocal Sud si arricchisce di una nuova partnership con il quotidiano “Domani”, il giornale nato nel 2020, fondato su inchieste, analisi e idee. In occasione delle tre giornate di Glocal Sud, il giornale farà delle promozioni speciali per gli abbonamenti.

Glocal Sud, che anticipa il Festival Glocal a Varese, dall’11 al 14 novembre, avrà, inoltre, una sua anteprima a Trapani, giovedì 30 settembre con la proiezione della docu-inchiesta “Matteo Messina Denaro – Il super latitante” curata da Giovanni Tizian e Nello Trocchia, quest’ultimo presente alla proiezione.

Altra novità riguarda i giornalisti, in tanti si sono iscritti da tutta Italia, e avranno la possibilità nei tre giorni del Festival di seguire tre seminari formativi convalidati dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Per ognuno dei tre seminari si potranno ottenere due crediti formativi. Le iscrizioni sulla piattaforma Sigef specifica per i giornalisti https://sigef-odg.lansystems.it/, sono aperte da oggi 16 settembre e si chiuderanno il 29 settembre.

Questi i tre seminari di venerdì 1 ottobre, il primo “Digitale e pandemia, com’è cambiata la nostra vita. Il ruolo dei media”; il secondo “Raccontare per immagini, le narrazioni fotografiche di Roselena Ramistella”; il terzo “Sostenibilità: buone pratiche per comunicarla meglio”.

E a Glocal Sud che è patrocinato da Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Trapani, Comune di Marsala, Associazione Siciliana della Stampa e Ordine dei Giornalisti di Sicilia, oltre alla importante partnership con il quotidiano “Domani”, si aggiunge un nuovo partner/sponsor che è la Pro Loco Marsala 2.0/WeLoveMarsala, che fornirà supporto logistico e mezzi di trasporto per le giornate dedicate agli educational durante le quali verranno mostrate le bellezze naturali e culturali di Marsala a tutti i giornalisti presenti all’evento. Gli altri sponsor del festival sono; Airgest, Bussolaweb, Enoteca Strada del Vino Marsala Terre d’Occidente e Donnafugata.

Per tutte le info potete collegarvi al sito internet del Festival: www.glocalsud.it o alla pagina facebook: https://www.facebook.com/glocalsud