Aurora, da Castelvetrano alla finale di Miss Mondo Italia

17/09/2021 00:20:00

Una ragazza di Castelvetrano tra le finaliste di Miss Mondo Italia. E' Aurora Vella tra le 25 ragazze finaliste del concorso che si terrà a Gallipoli il prossimo 26 settembre. La vincitrice rappresenterà l'Italia alla finale di Miss Mondo.

Aurora, 18 anni, l'anno scorso ha vinto Miss Mondo Sicilia 2020. Si è diplomata presso il Liceo Scientifico di Castelvetrano, studia Lettere e aspira alla carriera da stilista.

"Sono carica e ottimista per la finale; non sarà sicuramente facile vincere poiché le altre ragazze in gara non sono da meno, ma la speranza c’è tutta" – queste le sue parole dopo l’accesso alle selezioni finali.