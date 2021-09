Marsala, alunni disabili senza assistenza. "Così viene negato il diritto allo studio"

18/09/2021 18:00:00

Alunni disabili senza assistenza, abbandonati a Marsala.

Sono tanti i disagi in questi primi giorni di scuola per le famiglie con bambini o ragazzi disabili che hanno bisogno dell'assistenza igienica a scuola.

La scuola è cominciata già qualche giorno fa, ma a Marsala gli assistenti agli alunni disabili non si vedranno fino al primo ottobre. Nel frattempo gli alunni per andare in bagno non hanno nessuno, e spesso sono i genitori costretti a precipitarsi a scuola oppure tenere a casa i bambini fin quando non ci saranno gli assistenti.

E' quanto racconta ad esempio la mamma di una bambina disabile che frequenta la prima media. “I collaboratori scolastici non possono portare i bambini in bagno, sono aspetti intimi che non possono essere gestiti da chi non ha competenza, ma occorrono gli assistenti”. Il Comune però, con Marsala Schola, ancora non ha provveduto ad attivare l'assistenza, che partirà solo il primo ottobre. “Sarebbe illegale se i bambini venissero assistiti dai collaboratori scolastici. Mi hanno detto chiaramente che potevo portare mia figlia a scuola dal primo ottobre, quando ci sarebbero stati gli assistenti, ma questa è una negazione del diritto allo studio. Non lascio a casa mia figlia per tutti questi giorni”. La mamma però ha deciso di non negare lo studio alla bambina e, come tanti altri genitori, quando viene chiamata dall'istituto per un bisogno della figlia si precipita a scuola. E chi vive lontano dalla scuola, o lavora, e non può correre ad assistere i propri figli?



E' una situazione molto delicata che coinvolge tante famiglie che hanno bambini con disabilità anche gravi e che necessitano di assistenza. Bambini che in questi giorni rischiano di non poter andare a scuola.