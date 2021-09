La transizione ecologica, tra sostenibilità ambientale ed economica

19/09/2021 20:55:00

Transizione ecologica. "Con gli accordi di Parigi ci siamo presi l'impegno di ridurre le emissioni inquinanti, ma stiamo venendo meno, bisogna agire immediatamente altrimenti è la catastrofe", così parlò Draghi, mutuando il titolo di: così parlò Zarathustra capolavoro di Friedrich Nietzsche, tra i concetti esplicitati quello dell'oltreuomo e dell'eterno ritorno, che torneranno utili in un'accezione diversa. I patti prevedono la riduzione di emissioni di gas serra e il contenimento del riscaldamento globale di 2 gradi non meno di 1.5 del pianeta.

Sul tema ambientale dovranno essere utilizzate le risorse del Next generation UE, le più ingenti 68.6 miliardi di €. Ovviamente il dibattito è esploso anche in relazione all'aumento delle bollette paventato. Cingolani ministro del dicastero creato ad hoc, in un'intervista ha risposto sul caro bollette di luce e gas. Sul nucleare: come soluzione al fabbisogno energetico asserisce che non ci sono le condizioni ma non esclude al ricorso ed apre a questa fonte -l'eterno ritorno- e aggiunge che necessita:"andare oltre le ideologie"."Ora la vera cosa importante è accelerare il nostro processo di installazione delle rinnovabili e cosi ci sganciamo più rapidamente possibile dal costo del gas", e fare in modo che la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie".Sul nucleare ribadisce "non ho assolutamente cambiato idea e le cose rimangono così come sono: ho detto a degli studenti che gli impianti di nuova generazione non sono maturi, ma nei prossimi anni vedremo cosa succederà e sarebbe importante, qualora fossero sicuri, valutarne l'utilizzo, perché il cambiamento climatico è un problema che durerà un secolo".

Ora non possiamo fare nulla perché c'è un referendum che dice 'no' ai vecchi impianti e quelli nuovi ora non ci sono", ha sottolineato il ministro a conferma delle dichiarazioni rilasciate dal leader M5S Giuseppe Conte: "Il ministro Cingolani mi ha assolutamente garantito che l'orizzonte del nucleare non sarà qui in Italia, abbiamo avuto la piena garanzia".

La questione deve conciliare due istanze, la sostenibilità sociale ed economica. La prima "non nel mio giardino ", opinione valida anche per i termovalorizzatori, la seconda un approvvigionamento meno oneroso. Delle due ad oggi una, oppure entrambe, in ciò può aiutare il pensiero dell'oltreuomo, forse necessita tornare alle origini, allora le spinte apollinee-ordine e razionalità'- si fondevano con quelle dionisiache -disordine e creatività- ,e la Transizione ecologica diverrebbe realtà.



Vittorio Alfieri