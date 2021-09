Marsala: ripristinato il trasporto urbano e diversi studenti rimangono a piedi

20/09/2021 15:41:00

A Marsala dopo settimane di stop del trasporto pubblico urbano di pomeriggio, riprende oggi il servizio, ma non mancano però i disagi, con molti studenti che sono rimasti a piedi perché gli autobus erano pieni e non potevano far salire più nessuno a bordo.

Dopo le proteste dei cittadini, dei sindacati e alcune settimane di disagio per gli utenti, oggi, afferma il sindaco Massimo Grillo, in un video dove si sente più lo zampillare dell'acqua che la sua voce, riprende il servizio, "grazie ad una concertazione con i sindacati e i lavoratori - afferma Grillo - si sta ricorrendo ad uno straordinario che verrà assicurato per il prossimo mese".

Il sindaco poi continua con il suo solito discorso - lo fa già da tempo - dicendo che il trasporto pubblico, con la precedente amministrazione veniva garantito con una graduatoria "fuorilegge", ma non si capisce mai, quali, in realtà, sono i termini di queste presunte irregolarità, o illegalità, come li definisce il primo cittadino.

Tornando al servizio di trasporto urbano. Già questa mattina, molti studenti, come dicevamo, sono rimasti a terra. Così lo dice al primo cittadino una mamma di uno studente di contrada Strasatti, commentado il suo post su facebook: "Sindaco oggi come primo giorno abbiamo già avuto problemi con le corriere. I nostri figli stamattina alla fermata di Strasatti si sono visti passare due corriere piene e gli autisti hanno fatto segno che non c'era posto lasciando i ragazzi a piedi. Ora lei mi dica: è normale lasciare dei ragazzi di periferia che devono raggiungere Marsala centro e poi Sappusi a piedi? Per chi è impossibilitato a portarli a scuola in macchina cosa fa? Lascia i ragazzi a casa perdendo ovviamente importantissimi giorni di scuola? Perché si continuano a fare gli abbonamenti quando il servizio non è per niente garantito? Noi di Marsala SUD chiediamo che vengano aggiunte altre corse perché siamo impossibilitati a portare i nostri figli a scuola".