La rapina ai coniugi Salone. Condannato a 14 anni "Ciccio u Pummaroro"

20/09/2021 15:25:00

Quattordici anni di carcere. La condanna inflitta, dal tribunale di Trapani, a "Ciccio u Pummaroro", all'anagrafe Francesco Paolo Cammareri.

Era stato arrestato dalla polizia in quanto faceva parte del commando che assaltò la villa che coniugi Salone che vennero legati e narcotizzati.

Il "colpo" venne messo a segno nel gennaio del 2019. I banditi fecero irruzione nella villa di via Europa, alle pendici di Erice. I coniugi, entrambi medici e genitori dell'ex consigliere comunale Francesco Salone, sono stati svegliati dai rumori. malviventi hanno bloccato Paola Maltese, ginecologa al Sant'Antonio Abate, legandola con delle fascette e narcotizzandola.

Poi hanno puntato la pistola contro il marito Renato Salone, ex chirurgo in pensione, intimandogli di aprire la cassaforte. Il medico ha detto loro che la chiave era custodita in una cassetta di sicurezza, ma i rapinatori sono fuggiti con la cassaforte dopo averla scardinata. Dentro, una pistola, preziosi e denaro contante. Oggi la sentenza di condanna. I coniugi Salone sono stati assistiti dall'avvocato Giovanni Bellet.