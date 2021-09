20/09/2021 10:08:00



Inagibile il parcheggio del Palazzo di giustizia di Trapani. Parte dell'area è stata inibita alla sosta delle auto per il pericolo di crolli. Crolli che interessano il prospetto del palazzo.

Già in più di una circostanza sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Chiuso, peraltro, l'accesso utilizzato per fare entrare i detenuti che devono comparire in aula. Alcuni mesi fa venne chiusa anche l'aula bunker per il crollo parziale del contro-soffitto.

Insomma, il Palazzo necessita di adeguati interventi di manutenzione per non mettere in pericolo l'incolumità di chi vi lavora