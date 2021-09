Covid. Casi giù, ma la Sicilia è sempre la più contagiata. E arriva Figliuolo

20/09/2021 06:00:00

Il commissario nazionale per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, sarà oggi pomeriggio a Palermo.



Primo appuntamento alle 17 all’Ismett, dove ad accoglierlo ci saranno il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore alla Salute Ruggero Razza e il direttore dell’Istituto Angelo Luca.

Data la particolarità della struttura sanitaria, non sarà possibile per giornalisti e operatori seguire la visita all’interno. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Regione Siciliana.

Al termine, Figliuolo, accompagnato da Musumeci e Razza, si trasferirà all'Hub vaccinale presso l’ex Fiera del Mediterraneo.

Proprio oggi inizieranno nell’Isola le vaccinazioni con la terza dose per i pazienti “fragili”. Secondo l’ultimo Report della Regione, in Sicilia i vaccinati con almeno una dose sono il 74,96%.

I dati Siciliani

Sono 538 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 14.076 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale di poco al 3,8% sabato era al 3,6%.

La regione torna al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Toscana con 418 casi.

Gli attuali positivi sono 21.036 con un incremento di 298 casi.

I guariti sono 238 mentre si registrano altre 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.693.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 758 i ricoverati, 2 in meno rispetto a sabato mentre in terapia intensiva sono 101, uno in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 82, Catania 159, Messina 7, Siracusa 148, Ragusa 40, Trapani 52, Caltanissetta 23, Agrigento 8, Enna 19.

Chiuse tre chiese per Covid a Trapani

Tre chiese sono state chiuse a Trapani. Quelle delle frazioni di Ballata, Ummari e Fulgatore.

Il provvedimento è scattato dopo che il parroco Tony Adragna è risultato positivo ad un tampone rapido. Il prete era vaccinato con doppia dose.

Nelle scorse settimane un'altra parrocchia di Trapani, la chiesa di San Giovanni Battista era stata interessata da casi di Covid. In quel caso il parroco e altri collaboratori erano risultati positivi al virus.

E' dei giorni scorsi la notizia della negativizzazione dal Covid del vescovo Pietro Maria Fragnelli, dopo 21 giorni di quarantena.





La situazione in Italia

Sono 3.838 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 4.578.

Sono invece 26 le vittime in un giorno, sabato erano state 51.

Sono 263.571 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Contro i 355.933 di sabato. Il tasso di positività è all'1,45, in aumento rispetto all'1,28% del giorno prima.

Tornano a salire i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia: sono 530, 21 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.929, 29 in meno rispetto a sabato.