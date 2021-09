Castelvetrano: si taglia un braccio con la sega, salvo grazie ad un intervento di chirurgia plastica

20/09/2021 08:26:00

Si procura una brutta ferita ad un braccio con la sega mentre taglia della legna e rischia di perdere l'arto. Grazie ad un delicato intervento di chirurgia plastica, effettuato dai medici che operano presso l'ospedale di Castelvetrano, il malcapitato non ha perso il braccio.

L'uomo, di 33 anni, si è procurato una vasta ferita all'avambraccio sinistro con lesioni vascolari, tendinee, nervose e muscolari, che rischiavano di fargli perdere l'arto. Sottoposto ad intervento chirurgico presso P.O.di Castelvetrano dal dott. A. Cappiello dell'U.O. di chirurgia plastica, i medici sono riusciti a salvargli l'arto.

L'U. O. C. di Chirurgia Plastica dell'ospedale di Marsala, che si trova temporaneamente trasferita presso l'ospedale di Castelvetrano, diretta dal dott. G. Clemente, è l'unica in tutta la provincia di Trapani, e l'unica in grado di fare questo tipo d'interventi.