Trapani, azienda dona cibo per gatti. Il plauso dell'Oipa

21/09/2021 09:21:00

Un'azienda di Trapani, la Vetline, ha donato tre pedane di cibo per gatti che stava per scadere o già scaduto.”

Davanti a gesto così bello – dice Antonino Lucido, delegato Oipa di Trapani - non è facile trovare le parole per dire grazie. Sembra banale, scontato se vogliamo, ringraziare quando qualcuno, persona o azienda ti dona qualcosa, ma non è così. Non è così, perché quando si tratta di far del bene il grazie va oltre il semplice significato di una parola, perché sai che con quel grazie potrai farne tanto. Tutti gli animali, siamo essi randagi per strada o in rifugio, -prosegue - tutti hanno diritto a vivere una vita il più dignitosa possibile, ed è quello che grazie alla Vetline abbiamo fatto”.

Il cibo è stato distribuito a diverse persone che operano su tutto il territorio, “perché proprio queste persone che ogni singolo giorno nel silenzio e con tutto l’amore di questo mondo, - puntualizza Lucido - danno da mangiare a decine e decine di gatti, senza mai chiedere nulla in cambio e pretendere chissà che cosa. Da parte nostra – conclude - non è solo giusto, ma è doveroso, dover aiutare tutte queste persone e dargli la possibilità, per il benessere degli animali, di continuare a prendersene cura dandogli un sostegno “.