Oggi alle 13 ritorna il Volatore di Rmc 101. Ospite il Sindaco di Marsala 

Torna oggi, per il 21° anno consecutivo, Il Volatore di Rmc 101, il programma curato dalla redazione di Tp24, che va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 13 in poi, sulle frequenze di Rmc 101, la radio più ascoltata della provincia.

In studio ci saranno Giacomo Di Girolamo e Rossana Titone, con gli interventi della redazione per raccontare i fatti di cronaca del giorno. Dagli studi di Trapani, poi Luigi Todaro farà il punto su quello che accade nel capoluogo, intervistando i protagonisti della politica, della società e della cultura.

Momento centrale del Volatore saranno le interviste in diretta. Ospite della prima puntata di oggi sarà il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo. E ancora, gli aggiornamenti sul Covid in provincia di Trapani e in Sicilia, e tanto altro ancora.

Vi aspettiamo.