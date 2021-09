Poche persone, e i medici rinunciano a vaccinare alla Cittadella della Salute 

22/09/2021 19:48:00

è stata annullata la seduta vaccinale in programma per sabato prossimo, a Trapani, alla Cittadella della Salute. La decisione è scaturita in seguito ad un precedente verificatosi sabato scorso.

Il giorno 18, infatti, gli utenti hanno disertato l'Hub vaccinale, realizzato alla periferia della città, preferendo rivolgersi ad altri centri vaccinali. Nella struttura, nelle campagne del capoluogo, si sono presentati soltanto 18 persone.

La chiave di lettura è semplice e di certo non si può prestare ad altre interpretazioni: l'Hub sorge in una zona fuorimano e, peraltro, difficile da raggiungere per chi non conosce il posto. Da qui, pertanto, la scelta degli utenti di rivolgersi ad altre strutture, magari più vicine alle loro abitazioni. La diserzione dell' Hub, però, non è stata gradita, con la conseguenza che sabato alla Cittadella della Salute non saranno inoculati i vaccini alla presenza dei medici di medicina generale. L'importante, però, è vaccinarsi. Se poi l'utente decide di recarsi all'Hub e in un'altra struttura conta poco. O no? Già è difficile convincere a vaccinarsi i più riottosi, se poi scattano anche queste ripicche, diventa notte fonda e il virus continua a circolare.