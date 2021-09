Marsala, l'assistenza ai bambini disabili. Continua al confusione

22/09/2021 08:47:00

A Marsala i bambini disabili sono senza assistenti igienico - personali. Ne abbiamo parlato in diverse occasioni su Tp24, perché la vicenda investe diversi Comuni, tra cui Trapani, e alla base c'è il solito balletto di responsabilità: i Comuni dicono che tocca alla scuola, le scuole dicono che tocca ai Comuni.

La novità è che ieri il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, intervistato su Rmc 101, ha detto, per calmare le acque rispetto alle proteste di questi giorni, che "il servizio partirà il 1° Ottobre", parlando di un "problema tecnico". Ma subito dopo Marsala Schola, l'ente che a Marsala si occupa dei servizi scolastici, in una nota ha fatto sapere che il servizio partirà il 27 Settembre. La nota di Marsala Schola aggiunge confusione su confusione, perchè Marsala Schola scrive che il servizio di assistenza non è di sua competenza. Poi annuncia che verrà fatto partire il 27. Ma come fa a farlo partire se non è di sua competenza?

Nella nota congiunta da parte dei componenti del Consiglio d’amministrazione dell’istituzione Marsala Schola (Sergio Bellafiore, Ginetta Ingrassia e Salvatore Virzì, tutti nominati dal Sindaco Grillo durante la sua spartizioni di posti di sottogoverno nel centrodestra locale ) si dice che il servizio “verrà garantito per tutta la durata dell’anno scolastico 2021/2022 in aggiunta ed a supporto di quello delle scuole ed in attesa che gli istituti scolastici si attrezzino in via definitiva”.

Scrive il Cda di Marsala Schola: “Il Consiglio di Giustizia Amministrativa dopo un approfondimento durato quasi un anno, si è espresso specificando che, mentre i servizi di trasporto e di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale rimangono in capo all’assessorato regionale alla famiglia e politiche sociali che lo eroga a proprie spese, tramite i comuni e relativi trasferimenti di fondi; al contrario, il servizio di base agli alunni disabili di assistenza ed igienico personale è di competenza del Miur, che lo eroga tramite collaboratori scolastici all’uopo formati”.