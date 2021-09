Vaccino anti-Covid. Terza dose, al via la somministrazione anche in provincia di Trapani

23/09/2021 15:39:00

E’ iniziata la somministrazione della dose addizionale di vaccini anti covid 19 per i “soggetti in condizione di immunosoppressione clinicamente rilevante”.

L’Asp di Trapani, in coerenza con quanto indicato da una circolare del Ministero della Salute ha disposto la somministrazione del richiamo alle categorie vulnerabili indicate: immunocompromessi, trapiantati, malati oncologici con determinate specificità.

La dose di vaccino è riservata, in particolare, ai soggetti: in terapia immunosppressiva dopo trapianto di organo e trapianto di cellule staminali ematopoietiche; in attesa di trapianto d’organo; in terapia a base di cellule CART; con patologie oncologiche o onco-ematologiche in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi, o a meno di 6 mesi dalla sospensione dalle cure; con immunodeficienze primitive (sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile); con immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico; in dialisi e con insufficienza renale cronica grave; con pregressa splenectomia; con sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids).

Il vaccino può essere somministrato nelle seguenti sedi e orari:

- Ospedale Trapani, Spoke San Michele: dal lunedì alla domenica dalle 14 alle 19

- Ospedale Marsala: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19

- Ospedale Castelvetrano: dal lunedì alla domenica dalle 14 alle 19

- Ospedale Mazara del Vallo: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19

- Alcamo, P.V. Pala D’Angelo martedì e giovedì dalle 14 alle 19

- P.V. di Pantelleria: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 13

- Ospedale di Salemi: dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 18

L’accesso è libero ma è preferibile la prenotazione al link: https://testcovid.costruiresalute.it disponibile sul sito istituzionale dell’Asp di Trapani, per usufruire di una corsia preferenziale dedicata ai prenotati.