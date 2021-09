23/09/2021 16:18:00

Nessuna vittima, nessuna novità negli ospedali. Ma altre 143 persone sono guarite dal Covid in provincia di Trapani.

E così scende ancora il numero degli attualmente positivi nel territorio, secondo quanto comunicato dall'Asp di Trapani. Sono 1313 le persone positive in questo momento, quasi 100 in meno rispetto al giorno prima. E' sempre Trapani la città con più casi, seguita da Marsala, Alcamo, Erice, Mazara e via via tutte le altre.

Questi i dati nel dettaglio. Tra parentesi la differenza con il bollettino del giorno precedente.

Alcamo 152 (-30); Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 9; Campobello di Mazara 67 (-1); Castellammare del Golfo 45 (-9) ; Castelvetrano 73 (+1) ; Custonaci 17; Erice 134 (-3), Favignana 15; Gibellina 2; Marsala 190 (-2); Mazara del Vallo 104 (-11); Paceco 39 (/); Pantelleria 30 (-2); Partanna 11; Petrosino 34 (+4); Poggioreale 2; Salaparuta 2; Salemi 8; San Vito Lo Capo 17; Santa Ninfa 8; Trapani 281 (-37); Valderice 69; Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 1313 (-98)

Deceduti in totale 395 (+0)

Guariti totali 17992 (+143)

Ricoverati in terapia intensiva 6

Ricoverati nei reparti ordinari 38 (/)

Tamponi molecolari 350

Tamponi ricerca antigene 215