“Pochi spiccioli, che sono dei veri investimenti”. Così il sindaco di Marsala Massimo Grillo giustifica le spese che il Comune sta affrontando per gli “Stati generali dell’Export” che si terranno in città dal 24 al 26 settembre.

Tra le spese che sta sostenendo l’amministrazione anche una cena per 120 persone da 10 mila euro circa.

“Non ci sono solo spese per la cena. Per noi questi soldi spesi sono investimenti. Vorrei si guardasse alla grande opportunità che ha la città di Marsala”.

Per il sindaco l’opportunità è che ci sono tra gli ospiti personaggi di rilievo dell’imprenditoria, manager, ma anche delle istituzioni come il ministro Di Maio, il presidente della Regione Musumeci, il sottosegretario Cancelleri, la presidente del Senato Casellati, Massimo D’Alema.



“Presenteremo delle idee progettuali che spero possano suscitare interesse da parte degli imprenditori che ci saranno del livello di Benetton, Condorelli, Dolce di Dolce&Gabbana” ha detto Grillo a Il Volatore di Rmc 101.

Per Grillo il forum è anche l’occasione per ribadire al presidente della Regione Nello Musumeci che “è ora di fare il porto a Marsala”. Sul porto Grillo sostiene che la Regione potrebbe finanziare il progetto attraverso uno studio di fattibilità “che abbiamo già trasmesso”.

