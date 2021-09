Musumeci e Scilla allo Zingaro per i 40 anni della Riserva

24/09/2021 18:00:00

Sarà celebrato sabato 25 settembre, a San Vito Lo Capo, nell’ambito del Cous Cous Fest, il quarantennale dell’approvazione della legge con la quale la Regione Siciliana ha istituito il sistema dei Parchi e delle Riserve naturali e la Riserva naturale orientata dello Zingaro alla presenza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e dell'assessore regionale all'Agricoltura Toni Scilla.



La rievocazione dell’evento avverrà in due momenti: alle ore 17 presso l’ingresso Nord della Riserva (lato San Vito Lo Capo) e successivamente al Giardino del Santuario di San Vito Lo Capo con inizio alle ore 20 con il talk dal titolo "Le aree naturali protette come reale opportunità di sviluppo economico".

Nel corso della manifestazione, che prevede momenti di approfondimento e rassegna di realtà produttive del settore agroalimentare e artigianale locale, saranno presentati anche i nuovi servizi multimediali predisposti dalla struttura della Riserva.

Export, lunedì 27 settembre webinar per le imprese

Approfondire misure e strumenti per le esportazioni. Lunedì 27 settembre dalle ore 10 alle 12,30 si svolgerà il webinar dedicato alla Sicilia e al Sud Italia del roadshow “Destinazione Export”, un ciclo di incontri virtuali rivolto alle imprese, promosso da ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Sace, Simest e Agenzia Ice, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Unioncamere. La sessione verrà aperta dal sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, dal presidente di Ice, Carlo Ferro, e da Pierfrancesco Latini, amministratore delegato Sace. Per la Regione Siciliana interverranno l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano, e il dirigente generale dell’assessorato, Carmelo Frittitta, che presenteranno gli strumenti regionali a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione delle imprese siciliane.



Il roadshow ‘Destinazione Export’ è un ciclo di incontri virtuali per conoscere più a fondo misure e strumenti di supporto alle imprese che operano o ambiscono a operare sui mercati internazionali, messi a disposizione dal Sistema Paese e riuniti nel portale export.gov.it. Gli incontri, ospitati dalle Regioni in modalità live streaming, sono un’occasione per ripercorrere insieme il “journey dell’esportatore” e i sette passi fondamentali per pianificare la presenza nei mercati esteri e perfezionare la propria strategia di internazionalizzazione.

Per partecipare al roadshow è necessario iscriversi al seguente link: https://export.gov.it/iscrizione/webinar#no-back