24/09/2021 10:00:00

Arrivano gli aumenti di stipendio per oltre 1500 dirigenti della Regione Siciliana. All’Ars approvato lo sblocco per i contratti dei dirigenti intermedi. Con lo stanziamento di 946mila euro c'è adesso la copertura del buco registrato dalla Corte dei Conti per il piano che serve per finanziare l'aumento contrattuale di 1562 dirigenti in servizio a fine 2015. Si arriva così con i 29 milioni già stanziati, alla somma di quasi 31 milioni per garantire un aumento di 209 euro al mese e 9.288 euro una tantum come arretrati.

I prossimi passaggi ora spettano alla Giunta regionale e ad una notifica della Corte dei Conti, dice l'assessore regionale al Personale, Marco Zambuto. Mentre per lo stanziamento di questi ulteriori 946mila euro è necessaria la chiusura del bilancio, visto che la norma è contenuta in un disegno di legge dell'assessore all'Economia Gaetano Armao che punta all'approvazione del rendiconto 2019.