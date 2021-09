Numeri da zona bianca per la Sicilia. I dati di oggi 

24/09/2021 18:03:00

La Sicilia resta ancora in zona gialla ma inizia il percorso di ‘rientro’ in zona bianca. La regione, infatti, ha dati in miglioramento che, se consolidati, consentiranno il ritorno in zona bianca.

Torna nuovamente sotto quota 500 il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore: oggi sono 464 su 13.504 tamponi, con un tasso di positività del 3,4%. Prosegue il calo della curva epidemiologia nell'Isola, dove si registrano altre 13 vittime del virus (3 del 23 settembre, 5 del 22 settembre, 1 del 12 settembre, 1 del 5 settembre e le altre risalenti ad agosto e luglio) e 1.299 guariti. Scende ulteriormente l'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che adesso è a quota 77.

Si svuotano ulteriormente gli ospedali siciliani, che sembrano aver superato la fase critica: 543 i ricoverati in area medica (-31 rispetto a ieri) e 80 posti letto occupati in terapia intensiva (-2) con 6 nuovi ingressi in rianimazione. Le percentuali di occupazione sono rispettivamente al 14.6% e al 9%, dunque al di sotto della soglia da zona gialla. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 186, Palermo 98, Siracusa 71, Trapani 52, Ragusa 22, Caltanissetta 17, Agrigento 13, Messina 5, Enna 0.