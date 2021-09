24/09/2021 12:08:00

Oggi a Marsala si aprono gli "Stati Generali dell'Export", ci saranno ospiti importanti del mondo imprenditoriale e delle istituzioni nazionali, e come abbiamo già scritto su Tp24, l'amministrazione è intervenuta con le pulizie generali nelle zone del centro e comunque dove si terrà l'evento, tra il Teatro Impero e Palazzo Fici, per il resto, però, la città è sporca più che mai, con erbacce, poca cura del verde pubblico e rifiuti abbandonati.

Guardate nella fotogallery allegata, come è la situazione del parcheggio che si trova nei pressi del Palazzo di Giustizia, con le erbacce che addirittura spuntano fuori dall'asfalto, ma qui, fortunatamente, non passerà nessuno degli illustri ospiti in questi giorni a Marsala.