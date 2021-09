L'indifferenza di Marsala per gli "Stati Generali dell'Export"

24/09/2021 06:00:00

Indifferenza. E' il sentimento con cui Marsala accoglie questo strano evento organizzato dall'Amministrazione Comunale del Sindaco Massimo Grillo: gli Stati Generali dell'Export.

Ci sarebbe tanto da scrivere, se ci fossero informazioni chiare e trasparenti. E invece tutto è, come sempre, avvolta da una sorta di coltre di indifferenza, e ogni domanda è sempre vista come un attacco. A cominciare dai costi: il Sindaco Grillo si è rifiutato di comunicarli. "Guardate nell'albo, è tutto pubblico" dice. E' vero. Ma a parte le spese per cene, amplificazione, piante e concertini al tramonto, manca un quadro generale. Quanto è costatata questa manifestazione al Comune e alla Regione? Tecnicamente, dato che gli ospiti sono tutti o istituzioni, o imprenditori (quelli, almeno, nel programma sulla carta) è difficile pensare che i costi siano alti. Non crediamo che Farinetti, ad esempio, chieda il rimborso del biglietto aereo. Anche per questo sarebbe curioso capire.

Capire anche come nasce questa manifestazione a Marsala. Viene annunciata dal Sindaco Grillo, e dal vice sindaco Ruggieri subito dopo le elezioni. Il vero entusiasta di tutta l'operazione è proprio Ruggieri. Ha fatto sapere, in un post che ha lavorato pure di notte per fare mettere un pannello e due panchine davanti al Teatro Impero. Poteva fare come Stalin, che lasciava le luci del suo studio accese in modo che il popolo potesse vedere, da fuori, che anche di notte lavorava per loro.

La sensazione è si tratti di qualcosa che nasce per cercare di dare a Marsala un rilievo che nel tempo ha perso, cogliendo al volo una triangolazione tra Roma (cioè il Ministro degli Esteri Di Maio, il vero sponsor politico dell'evento) e Palermo. Per Grillo doveva essere l'apoteosi finale di un anno, il primo da Sindaco, da incorniciare. Invece il clima è grigio, e, come dicevamo, di indifferenza. L'amministrazione galleggia, e questo evento, che doveva servire da arma di distrazione di massa, serve solo ad aumentare il distacco tra noi e loro. Noi, i cittadini che dobbiamo subire la vergogna di una città sporca, di opere pubbliche annunciate, come il padiglione Covid, e mai realizzate. E loro, il ceto, la casta, che si chiude al Teatro Impero, si vede i concertini al tramonto, fa cene da 90 euro a persona offerte dall'Amministrazione Comunale. Non è un caso che ieri sono arrivate diverse lamentele in redazione: la pulizia e l'abbellimento della città si è limitato infatti, maldestramente, alle aree interessate dall'evento. Porta nuova, Via Xi Maggio (ma fino all'enoteca), l'area vicino a Salina Genna. E il resto della città? Perché non approfittarne, davvero, per mettere a posto altro?

Al politico Grillo mancava da anni una vetrina così. Si era inventato anni fa "Luci dal Mediterraneo" come evento suo (che adesso, guarda caso, organizzerà il Comune ...). Finalmente qualche tv nazionale, la foto accanto ad un ministro o a qualche pezzo grosso. Il Sindaco sembra non aver chiara la collocazione dell'evento. Parla di "ricadute per la città". Ma su cosa? Intervistato, qualche giorno fa ha detto: "Perchè parlerò a Musumeci del porto ...". E ieri, intervistato su La7 annuncia un'altra sua idea: un assessorato a Marsala per il commercio internazionale ...

Parlavamo di indifferenza degli imprenditori marsalesi all'evento, al di là dei "già 100 iscritti" annunciati dal sindaco Grillo. Perchè? Abbiamo provato a sentire il parere di alcuni di loro. Eventi come gli "Stati generali dell'Export" di Marsala ne hanno visti diversi. C'è un organizzatore, l'uomo dei sogni, conosce vip, imprenditori e politici, fa la manifestazione. E dopo? E dopo magari gli imprenditori si convincono che possono conquistare davvero la Cina o gli Stati Uniti con una telefonata e una stretta di mano, contattano speranzosi i manager dai grandi proclami e dalle belle parole, e devono pagare le loro consulenze...

Oggi aprirà i lavori Musumeci. Al saluto istituzionale del Presidente Musumeci, seguiranno quelli del sindaco di Marsala Massimo Grillo, del Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri Gen. Matteo Cinque e di Massimo D'Alema, presidente Advisory Board Ernst & Young. Sarà poi Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell'Export, ad introdurre il tema della prima sessione di lavori “Mirabilia Italiae. La forza della tradizione”. Seguirà rinfresco.