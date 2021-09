Marsala, presentati gli "Stati generali dell'Export"

17/09/2021 17:25:00

E’ stato presentato giovedì mattina l’evento Stati generali dell’Export, terza edizione, che si terrà a Marsala dal 24 al 26 settembre.

L’organizzazione a cura di Lorenzo Zurino, 36enne, di Sorrento, "ma vivo negli Stati Uniti" appartenente ad una famiglia che "da 4 generazioni si occupa di export". Il Forum prevede la presenza di oltre 350 imprese sul territorio, 60 relatori, giornalisti delle tv nazionali. Il rilancio del Made in Italy passa da Marsala, sostengono sia Zurino che il sindaco della città, Massimo Grillo.

Lo slogan di questa terza edizione è “Mirabilia Italia, la forza della tradizione”.

E’ prevista la presenza della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il presidente della Regione Nello Musumeci e l’intervento del Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio.

Tra gli imprenditori di rilievo nazionale i nomi fatti sono quelli di Benetton, Farinetti, Zoppas, Salini.

Ma rispetto agli annunci iniziali è scomparso tra i relatori Massimo D'Alema.



Una ripartenza che dalla Sicilia occidentale e in particolare da Marsala arriva fino ai mercati internazionali, il sindaco Grillo è molto soddisfatto per l’iniziativa portata avanti: “Una scelta generosa per Marsala, che proverà ad offrire il meglio di se, una città in cui c’è una eccellenza enogastronomica. Marsala sarà determinata, perché ci presenteremo come una vetrina attiva, una occasione per un confronto che possa far conoscere una nostra idea progettuale. Non vediamo l’ora di accogliere gli imprenditori”.



Sulla logistica e sui servizi prestati in conferenza stampa non si è fatto cenno, relativamente ai costi che il Comune dovrà affrontare il sindaco ha affermato che sono noti poiché pubblici ma che non si tratta di cifre enormi rispetto all’impatto che lo stesso evento avrà per la città. Qualche prima spesa l'abbiamo pubblicata nei giorni scorsi.



Presente in conferenza il vice presidente della Regione, Gaetano Armao, che dopo aver fatto un ripasso di storia, dai fenici agli inglesi, per pompare sul carattere internazionale di Marsala, ha detto: “Rappresento la passione del presidente Musumeci per questo territorio, che ha una chiara vocazione all’internalizzazione. La Regione ha dato il suo supporto e non a caso, questo è un luogo speciale”.

Zurino, trattato come come padrone di casa, ha spiegato che il forum serve a fare incontrare imprenditori che commerciano con l'estero per uno scambio di vedute. Uno forum che si terrà al Teatro Impero.