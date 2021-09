Alla manifestazione contro il Green pass a Marsala erano in tre. E un cane 

26/09/2021 08:13:00

Non è riuscita bene bene la prima manifestazione pubblica del gruppo"No Green pass" di Marsala. Ieri c'erano tante manifestazioni in tutta Italia, e anche a Marsala gli aderenti al gruppo, che su Facebook conta settecento iscritti, si sono dati appuntamento in Piazza Loggia alle 15.

Una manifestazione un po' improvvisata, ma con questi numeri c'era di che mettere in imbarazzo i pomposi "Stati Generali dell'Export" nella poco distante Piazza della Vittoria che hanno visto non più di qualche decina di partecipanti.

Ma si sa, passare dal virtuale al reale è sempre difficile, e così in piazza Loggia si sono ritrovati in tre, tra cui l'avvocato Vincenzo Forti e la sua inseparabile cagnolina Beta. Proprio Forti, con ironia, parla di una "strabiliante manifestazione no-vax", sottolineando il lato positivo: "Il 66% dei partecipanti erano donne". Tra le due donne partecipanti, Lella Lombardo, organizzatrice del gruppo contro il Green pass, che parla di "sconforto" e "delusione".

I tre (e il cane) hanno approfittato comunque dell'occasione per un caffè all'aperto (dentro ci sarebbe voluto il Green pass ...).